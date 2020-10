Nach DSDS-Aus von Michael Wendler Das sagt das Netz zu den Verschwörungstheorien

Stuttgart - Michael Wendler hat es in den vergangenen Monaten immer wieder geschafft Schlagzeilen zu machen. Doch was er am Donnerstagabend über die sozialen Netzwerke Instagram und Facebook mitteilte, sorgt für große Aufregung. In einem Video verkündete Michael Wendler seinen Ausstieg bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Eigentlich sollte er in der Jury sitzen. Seine Entscheidung begründete er mit wirren Aussagen zum Coronavirus und den Medien.