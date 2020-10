Attacke auf der Straße Messerangriff in Dresden: Streit um Abschiebestopp für Syrer

Mehrere Politiker, darunter Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), hatten gefordert, eine Lockerung des generellen Abschiebestopps nach Syrien in Betracht zu ziehen. Die Frage dürfte auf der nächsten Innenministerkonferenz von Bund und Ländern im Dezember kontrovers diskutiert werden. Das derzeitige Abschiebeverbot nach Syrien gilt noch bis Jahresende. Der Innenressortchef aus Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU), schlug in der "Bild"-Zeitung vor: "Wenn wir sie derzeit nicht abschieben können, müssen sie in Abschiebehaft bleiben, bis die Möglichkeit einer Rückführung besteht." Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums wies allerdings auf die geltenden rechtlichen Beschränkungen für die Abschiebehaft hin.