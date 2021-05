Nach Diebstahl in Murrer Discounter Tatverdächtige dank Autofarbe gefasst

Das nennt man wohl flotte Arbeit: Nach einem räuberischen Diebstahl am Samstag in einem Discounter in Murr hat die Kriminalpolizei Ludwigsburg nun am Montag drei Tatverdächtige ermittelt und diese vorläufig festgenommen. Einer davon hatte am Samstag im Verkaufsraum des Discounters einen Einkaufswagen vollgepackt. Ein zweiter wartete an der automatischen Eingangstür, öffnete sie und ermöglichte so seinem Komplizen das Verlassen des Marktes, ohne an den Kassen vorbeigehen zu müssen.