Nach der Wahl in Erdmannhausen Per Video wurde mit Freunden bis in die Nacht gefeiert

Daheim angekommen, wo Sohn Finn schon sehnlichst auf die Eltern wartete, feierten Nicole und Marcus Kohler dann mit ein paar befreundeten Familien – per Videoschaltung. „Es war eine kurze Nacht“, sagt der 47-Jährige. 140 Whatsapp-Nachrichten überschwemmten das digitale Postfach des Smartphones. Und am Montagmorgen ging es wie gewohnt an die Arbeit. Die Mitarbeiter haben sich mit ihrem Chef gefreut. „Sie wissen, dass ein Traum von mir wahr geworden ist.“ Am 1. Juni tritt Marcus Kohler sein Amt an. Bis dahin muss die Nachfolgeregelung im Unternehmen organisiert sein. Wobei, fügt er an, schon alles für den Fall der Fälle in die Wege geleitet ist. Dass er das Rennen machen würde, daran hatte Kohler am Sonntagabend zwischenzeitlich nicht wirklich geglaubt. „Meine Frau fuhr nach Erdmannhausen und ich sah als Beifahrer im Wahlticker der Marbacher Zeitung, dass ich in den beiden Wahlbezirken im Rathaus hinten liege“, sagt Kohler. „Da hab’ ich zu meiner Frau gesagt: Das wird nichts.“ Am Ende reichte es doch. „Mit einer dünnen Mehrheit“, wie Kohler es formuliert.