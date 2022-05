Nach der Sturzflut Heilfroh über Hilfe in der Stunde der Not

Immer noch schaudert es Elke Munz, wenn sie an den Abend der Sturzflut in Oberstenfeld zurückdenkt. „Ich saß vor dem Fernseher, wollte aufstehen – und merkte, dass mein Wohnzimmer unter Wasser stand.“ Kurz vorher habe sie noch wegen des Starkregens draußen im Badezimmer nach dem Rechten geschaut. Doch dann schoss das Wasser von allen Seiten herein: aus der Badewanne, der Toilette und von draußen. Vier Tage nach dem Vorfall ist die Seniorin heilfroh, dass ihr so viele Menschen geholfen haben, Schlamm und Wasser in der Kellerwohnung im Nussbaumweg los zu werden.