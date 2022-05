Nach der Pandemie Vogler: Klassik-Branche muss sich erneuern

"Die Konzertbesucher wählen jetzt stark aus und haben eine genaue Vorstellung davon, was sie hören wollen. Sie haben in der Pandemie gelernt, notfalls auch ohne Live-Musik auszukommen", sagte der 58-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Musikfans kämen zwar wieder in die Konzerte, aber nicht mehr um jeden Preis und würden auch nicht alles annehmen, was man ihnen vorsetze: "Auch wenn das paradox klingt, das ist im Grunde etwas Gutes für unsere Branche. Wir müssen jetzt sehr genau schauen, wie wir die Musik wieder zu den Hörern bringen, es ist der perfekte Moment, neue Formate auszuprobieren und all unsere Leidenschaft für die Musik in die Waagschale zu werfen."