Nach der Pandemie Filmförderchef Peter Dinges setzt auf Kinoboom

"Außerdem hatten wir 2019 - also kurz vor der Pandemie - die weltweit besten Kinoergebnisse, einen Box-Office-Rekord. Und diese 42,2 Milliarden Dollar sprechen ihre eigene Sprache", sagte Dinges im dpa-Interview. "Warum soll sich das durch die Pandemie geändert haben? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wir werden nach Ende der Pandemie einen Kinoboom erleben."

Derzeit sind Kinos und viele andere Einrichtungen bundesweit seit Wochen wieder geschlossen. Das öffentliche Leben soll damit heruntergefahren werden, um die Corona-Infektionszahlen zu drücken und eine Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) kündigte an, mehr Geld für kleinere Kinos bereitzustellen. Das Zukunftsprogramm Kino I soll in diesem Jahr um drei Millionen Euro auf 25 Millionen Euro aufgestockt werden. Kinos in kleineren Gemeinden oder Spielstätten mit einem besonderen Arthouse-Programm können das Geld beantragen, um etwa Technik zu erneuern oder in der Pandemie umzubauen. Bisher seien rund 300 Kinos unterstützt worden.

