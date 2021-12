Nach der großen Aktion: Marbach impft weiter

Marbach - Die Resonanz bei der großen Impfaktion in der Marbacher Stadthalle am vergangenen Samstag war nicht so groß wie erwartet: Nur gut die Hälfte der etwa 1600 Dosen wurde verabreicht. Das dürfte daran gelegen haben, dass ausschließlich Moderna im Angebot war, vermutet David Strodtbeck, einer der impfenden Ärzte: „Zum einen haben in Marbach schon relativ viele Erwachsene beziehungsweise Ältere eine Booster-Impfung bekommen, zum anderen bestehen bei den noch nicht ‚Geboosterten’ Vorbehalte gegenüber der Moderna-Impfung. Herr Spahn hatte sich hier sehr unglücklich ausgedrückt, das war das große Problem.“ Ein weiteres Problem: Moderna wird nur für Menschen ab 30 Jahren empfohlen. Damit waren Jüngere, aber auch Schwangere, von vornherein außen vor.