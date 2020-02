Nach der Flucht Deutschland ist seine neue Heimat geworden

Er habe sich einfach angeschlossen und sei einer Unterkunft zugewiesen worden. „Dort habe ich mich richtig wohl gefühlt“, erzählt Osama. Die Menschen hätten ihn gut behandelt. Außerdem hatte er eine arabische Familie kennengelernt, die den unbegleiteten Minderjährigen wie einen Sohn aufgenommen hatte. „Ich habe das alles meinem Vater erzählt, und er meinte, wenn es mir gut geht, soll ich bleiben.“ Dann sei er aber in eine Unterkunft für unbegleitete Minderjährige nach Suhl.

In Thüringen bekam er dann allerdings Probleme. So wurde ihm etwa einmal ein Diebstahl unterstellt, weil er keinen Bon mehr hatte: „Da wusste ich, dass ich so schnell wie möglich Deutsch lernen muss, um mich zu verständigen.“ Die Familie habe er in dieser Zeit aus den Augen verloren, da sie verlegt wurden – bis heute konnte er sie nicht ausfindig machen. Der Umzug in eine WG habe seine Situation verbessert: „Ich habe Englisch und Deutsch gelernt und eine Freundin gehabt.“ Nachdem er in Thüringen gut zwei Jahre verbracht hatte, erreichte Osama ein Anruf, der schöner nicht hätte sein können: Seine Familie teilte ihm mit, dass sie es ebenfalls nach Deutschland geschafft hätten. „Ich konnte es nicht glauben.“ Für Osama stand der Entschluss fest, dass er zu seiner Familie geht. Doch das war nicht so einfach. „Die Mitarbeiter der Unterkunft in Thüringen wollten mich nicht wirklich gehen lassen.“

Osama half dort nämlich mittlerweile Neuankömmlingen beim Eingewöhnen und übersetzte für sie. Damit war eine große Hilfe vor Ort geworden. Darüber hinaus wurde ihm auch kein Fahrtgeld in Aussicht gestellt: „Ich bin aber schon von Griechenland bis Deutschland gekommen. Ich wäre damals auch von Thüringen nach Baden-Württemberg gelaufen.“ Letztlich half ihm ein Freund aus. Gemeinsam mit seiner Familie kam Osama Hamid in einer Unterkunft in Pleidelsheim unter. Dank des Arbeitskreises Asyl fand die Familie schließlich 2018 ein Haus in Murr.

Fitness kam in dieser Zeit als Hobby dazu. Gemeinsam mit einem Bruder stieg er ins Training ein. Die Suche nach dem passenden Studio sei dann gar nicht so leicht gewesen: „Ich wollte Miteinander statt Konkurrenz.“ So war Osama dann auf Goldjunge gestoßen und hatte sich dort direkt wohlgefühlt: „Dort wird jeder wie ein Freund behandelt.“ Je länger er dabei war, desto klarer wurde ihm: „Ich will mein Hobby auch zum Beruf machen.“ Derzeit besucht er noch die Ludwigsburger Carl-Schäfer-Schule. Den Hauptschulabschluss hat Osama Hamid bereits in der Tasche. Nun will der 17-Jährige noch seine Halbjahres-Noten abwarten. Wenn diese gut genug sind, will er an die Realschule.

Ansonsten beginne er seine Ausbildung zum Trainer. Den Platz bei Goldjunge hat Osama sicher, bestätigt Robin Merkle, der das Goldjunge-Studio in Großbottwar betreut „Wenn jemand so mit dem Herzen dabei ist, unterstützen wir das.“ Und das hat Osama jetzt im Praktikum gezeigt: Egal ob beim Training, dem Einlernen von Anfängern oder beim Saubermachen im Studio: „Ich habe alles gerne gemacht und helfe einfach gerne.“ Nach einem langen Weg, ist Osama Hamid nun angekommen. Zurück nach Syrien will er nicht – wohin auch?. „Unser Haus wurde von Raketen zerstört.“ Er sieht dort keine Zukunft mehr für sich. In Deutschland habe er eine neue Heimat gefunden: „Das Land hat mir so viel gegeben. Ich will etwas aus mir machen und das zurückgeben.“