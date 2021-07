Nach dem Rücktritt von Wilfried Porth Wer jetzt noch im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG sitzt

Stuttgart - Am Sonntag wurde Claus Vogt auf der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart im Amt des Präsidenten für vier weitere Jahre bestätigt. Am Morgen danach zog Wilfried Porth die Konsequenzen. Der Personalvorstand der Daimler AG, der mit Vogt extrem kritisch gegenübersteht, legte sein Amt als Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG nieder. In diesem Gremium ist Vogt Vorsitzender. „Die Entscheidung“, sagte Porth, sei ihm „nicht leichtgefallen“. Er habe sie aber nach „sorgfältiger Überlegung“ so getroffen.