Nach coronabedingter Schließung in Marbach Kindergärten fahren im Zwei- und Drei-Schicht-Betrieb

In Rielingshausen ist die Situation besonders schwierig. Durch die Baumaßnahmen in der Einrichtung im Gässle hat die Stadt aktuell wenig räumlichen Spielraum. Die Notbetreuung mit zehn Plätzen im Provisorium in der Backnanger Straße ist schon voll belegt, so Jan Trost. „Nach der intensiven Bauphase im Gässle gehen wir davon aus, dass die dortigen Räumlichkeiten ab dem 15. Juni wieder genutzt werden können“, hatte die Verwaltung den Eltern am Mittwoch in einem Schreiben mitgeteilt. Ab diesem Zeitpunkt wolle man allen Kindern, für die ein Betreuungswunsch zurückgemeldet wurde, im Wechsel eine Betreuung anbieten. „Der-zeit prüfen wir, ob sich in Absprache mit den Behörden ein vorgezogenes Angebot bereits ab dem 8. Juni, also nach der Schließwoche an Pfingsten, umsetzen lässt. Klar ist jedoch, dass dies nicht in einer der Kitas möglich sein wird.“