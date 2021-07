Nach Corona-Impfung Wie gefährlich sind blaue Flecken?

Nach dem Piks mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus treten oft verschiedene Impfreaktionen auf, wie Fieber, Schüttelfrost oder Schmerzen an der Einstichstelle. Gerade in diesem Bereich können sich auch blaue Flecken bilden, wie auf der Webseite vital erläutert wird: Denn durch den Piks kann es passieren, dass ein Blutgefäß verletzt wird und vermehrt Blut in das Gewebe fließt. So ein Hämatom an der Einstichstelle ist aber in der Regel harmlos und verschwindet im Normalfall schon nach einigen Tagen wieder.