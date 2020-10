Nach Corona-Eklat Wendler stellt Kaufland nach geplatzten Werbedeal saftige Rechnung

Neckarsulm - Für den nun geplatzten Werbedeal mit Kaufland hat Schlagersänger Michael Wendler laut einem Bericht der „Heilbronner Stimme“ 200.000 Euro in Rechnung gestellt. Die am Donnerstag angelaufene Kampagne waren wegen Wendlers umstrittener Corona-Äußerungen am selben Tag zurückgezogen worden. Informierte Kreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag die Summe.