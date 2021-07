Nach Bundeswehr-Abzug Kanzlerin will afghanischen Ortskräften "einen Ausweg geben"

Vor allem das Verteidigungsministerium hatte gedrängt, mehr zur Unterstützung gefährdeter, einheimischer Mitarbeiter zu tun, die der Bundeswehr beim Einsatz in dem Land geholfen hatten. Zögerlicher waren andere Ministerien. So setzt das Entwicklungsministerium auch nach dem Abzug der Nato-Truppe "Resolute Support" deutsche Projekte in Afghanistan fort und ist dabei auf einheimische Mitarbeiter im Land angewiesen.