Nach Bund-Länder-Beschlüssen Böllerverbot zu Silvester sorgt für Unmut bei der Branche

Cleebronn - Das geplante Böllerverbot an Silvester angesichts der sich zuspitzenden Corona-Pandemie bringt die Hersteller von Feuerwerk in starke Bedrängnis. „Das hat auf die Branche massive Auswirkungen“, sagte ein Sprecher von der Zink-Feuerwerk GmbH am Donnerstag in Cleebronn (Kreis Heilbronn).