Nach Brandstiftung in Benningen Ärzte und Ex-Freundin sagen aus

Die Diagnose der Ärzte: Bipolare Störung

In dem Verfahren vor der 1. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn wird es auch darum gehen, inwieweit der Angeklagte schuldfähig ist. Seit über 30 Jahren leidet er an psychischen Erkrankungen, wurde unzählige Male in Kliniken und Ambulanzen behandelt. Der Diagnose des Oberarztes der Psychiatrie in Ludwigsburg zufolge ist der 53-Jährige an einer bipolaren Störung erkrankt, leidet also unter depressiven und manischen Phasen, und wurde auch schon gegen Ärzte und Pflegepersonal aggressiv.