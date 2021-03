Schifffahrt Behörde beginnt Untersuchungen zur Blockade des Suezkanals

Die Kanalbehörde forderte den Schiffsdatenschreiber des Containerschiffs "Ever Given" an, das vor gut einer Woche im Kanal auf Grund gelaufen war. Das sagte ein Berater der Behörde der staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram zufolge am Dienstagabend. Am Mittwoch sollte die Behörde alle Angaben der "Ever Given" vor und während des Unfalls erhalten. Der Ermittler wollen unter anderem Unfall- und Wartungsberichte sowie Schiffsanlagen prüfen.