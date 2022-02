Nach BGH-Urteil Mehr Beschwerden von Bankkunden

Genossenschaftler beurteilen die Rechtslage anders

Im Gegensatz dazu vertritt die Kundenbeschwerdestelle des BVR die Ansicht, dass auch bei Gebührenerhöhungen vor 2018 ein Erstattungsanspruch besteht. Allerdings seien dabei nur die Kosten anzurechnen, die seit 2018 aufgelaufen sind. Also: Wurde für ein zuvor kostenloses Konto 2016 eine Monatsgebühr eingeführt, so hat der Kunde nach Einschätzung der BVR-Ombudsleute Anspruch auf Erstattung für die seit 2018 gezahlten Kontogebühren. Nicht aber für die Zeit davor, weil das Bürgerliche Gesetzbuch eine Regelverjährung von drei Jahren vorsieht.

Beim Sparkassenverband Baden-Württemberg betrafen 368 der insgesamt 823 Beschwerden den Umgang mit dem BGH-Urteil. In ungefähr der Hälfte dieser Fälle hätten die Antragsteller am Ende Gebühren erstattet bekommen, sagte ein Verbandssprecher auf Anfrage. Zum Teil betrafen die abgewiesenen Anträge Forderungen, die auf länger zurückliegende Gebührenerhöhungen zurückgehen – was die Sparkassen-Ombudsleute wie oben beschrieben nicht anerkennen. Zum Teil habe es sich aber auch um Kunden gehandelt, die nach der letzten Gebührenerhöhung das Kontomodell gewechselt, sich also bewusst für einen neuen Preis entschieden hätten, hieß es weiter.

Über viele Anträge wurde noch gar nicht entschieden

Bundesweite Zahlen zum Erfolg der Beschwerden gibt es noch nicht. Viele Anträge seien noch gar nicht abgearbeitet, weil sie erst im Dezember eingegangen seien, hieß es von den Verbänden.