Nach BGH-Urteil Banken drücken sich vor Gebührenerstattung

Frankfurt - Um die Konsequenzen eines höchstrichterlichen Urteils zu Kontogebühren zu umgehen, greifen einige Banken zu fragwürdigen Mitteln. So will die Sparda-Bank Baden-Württemberg Kunden, die auf Basis des Urteils Kontogebühren zurückfordern, ab Oktober ein erhöhtes Monatsentgelt berechnen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg prüft deshalb rechtliche Schritte gegen die Sparda-Bank. Die Bank versuche, ihre Kundinnen und Kunden an der Durchsetzung ihrer Rechte zu hindern, kritisierte der Finanzexperte der Verbraucherzentrale, Niels Nauhauser.