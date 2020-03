Nach Beschwerden am Dienstag S4 fährt wieder mit gewohnter Zuglänge

„Es ist schön, wenn man merkt, dass sich durch Beschwerden etwas bewegen lässt“, sagte Rainer Stiegler, der berufsbedingt jeden Morgen von Marbach nach Stuttgart pendelt. Udo Keppler, der am Dienstag noch von „chaotischen und unhaltbaren Zuständen“ gesprochen hatte, war am Mittwoch mit dem Auto nach Stuttgart gefahren, da er nicht erwartet hatte, dass die Bahn so schnell reagieren würde. Alexandra Aufrecht, Pressesprecherin des VRS, hofft, dass auch in den kommenden Tagen drei Waggons zwischen Marbach und Stuttgart fahren. „Die definitive Zusage der Bahn dafür haben wir erst ab dem 30. März.“



Mehr zum Thema

Verkürzte S-Bahn-Züge sorgen für Aufruhr