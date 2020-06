Nach Balkonabsturz in Steinheim Bauliche Mängel festgestellt

Steinheim - Selbst überregionale Medien sind in der Zwischenzeit auf den Unfall aufmerksam geworden, der sich am Sonntagnachmittag in der Stettiner Straße ereignet hat. Ein Balkon war dort plötzlich abgeknickt. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Während die Ursache an Pfingsten noch Gegenstand der Ermittlung war, kann das Polizeipräsidium Ludwigsburg nun dazu erste Aussagen treffen. „Ein Gutachter hat mutmaßliche bauliche Mängel an dem Haus festgestellt“, weiß Pressesprecher Peter Widenhorn. Der Fachmann war noch am Unglückstag selbst vor Ort und hat seine Eindrücke dokumentiert. „Das Material geht an die Staatsanwaltschaft.“ Jetzt müsse geklärt werden, wie es zu den Mängeln gekommen ist und wer für diese die Verantwortung zu tragen hat.