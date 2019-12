Nach Autobombenanschlag Drohnenangriffe in Somalia: Mitglieder von Terrormiliz tot

Die "New York Times" hatte vor mehreren Monaten berichtet, die USA hätten unter Präsident Donald Trump ihren "Schattenkrieg" in Somalia gegen islamistische Terroristen kräftig ausgeweitet. Allein in den ersten beiden Monaten 2019 seien bei 24 Luftangriffen in Somalia 225 Menschen getötet worden. 2018 sei mit 326 Toten bei 47 Luftangriffen ein trauriger Rekord erreicht worden, hatte das Blatt unter Berufung auf US-Militärdaten berichtet.

In Deutschland hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster erst im März die Klage eines Somaliers gegen die Bundesrepublik Deutschland nach einem US-Drohnenangriff in seiner Heimat 2012 abgewiesen. Er hatte argumentiert, der Angriff sei nur unter Beteiligung der US-Militärbasis im pfälzischen Ramstein möglich gewesen.