Nach Attentat Schweigeminute für getöteten Tory-Abgeordneten

Statue von Amess in Planung

Johnson kündigte an, dem Küstenort Southend künftig zu Ehren von Amess den Status einer eigenständigen Stadt gewähren zu wollen - ein Ziel, für das dieser sich seit langem eingesetzt hatte. Die Queen habe dem bereits zugestimmt, erklärte Johnson.

Die Familie von Amess besuchte am Montag die Kirche, in der Amess am Freitag niedergestochen worden war. Die Angehörigen wollen die Anliegen des Abgeordneten weiterverfolgen. "Wir sind am Boden zerstört, aber wir werden überleben und im Namen dieses wunderbaren und inspirierenden Mannes weitermachen", schrieb die Familie in einer Erklärung, die die Metropolitan Police veröffentlichte. Am Abend sollte in der Londoner St Margaret's Church ein Gedenkgottesdienst stattfinden.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Angreifer um einen Einzeltäter handelte. Im Zusammenhang mit dem Fall fanden am Wochenende drei Hausdurchsuchungen im Raum London statt. Die Ermittlungen der Polizei müssen noch viele offene Fragen klären. Dem "Telegraph" zufolge soll der mutmaßliche Täter zuvor auch erwogen haben, andere Abgeordnete zu töten. Amess könnte ein relativ zufälliges Opfer gewesen sein. Der Angriff, der als terroristische Tat eingestuft wurde, hat in Großbritannien eine Debatte über die Sicherheit von Politikerinnen und Politikern ausgelöst.

