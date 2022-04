Nach Antragsflut IHK verschiebt Abstimmung über neue Satzung

Im Gegensatz zur neuen Satzung gab es bei den Personalien konkrete Beschlüsse. So ist Susanne Pauser, Personalvorständin der Württembergischen Versicherung AG, zur neuen IHK-Vizepräsidentin gewählt worden. Sie hatte bisher schon dem Präsidium angehört und tritt am 1. Mai die Nachfolge von Wilfried Porth an, der nach 13 Jahren im Präsidium altersbedingt ausscheidet. „Es ist nicht nur das Ende einer erfolgreichen Ära bei Daimler – nach 13 Jahren im Vorstand und 37 Jahren im Unternehmen – sondern natürlich auch das Ende einer Ära in der IHK Region Stuttgart“, sagte Marjoke Breuning. Porth habe bei der Weiterentwicklung der IHK zu einem kundenorientierten Dienstleister „ wichtige Impulse gegeben.“