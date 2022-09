Nach Anschlagsversuch Tausende Anhänger unterstützen Argentiniens Vizepräsidentin

Tausende Menschen gingen am Freitag in Buenos Aires aus Solidarität mit Kirchner auf die Straße. "Angesichts des Mordversuchs gegen die wichtigste Politikerin des Landes, kann niemand, der die Republik verteidigt, schweigen oder seine ideologischen Differenzen über die einmütige Ablehnung stellen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die die Präsidentin des Schauspielerverbands, Alejandra Darín, auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungssitz verlas. "Seit Jahren wiederholt ein kleiner Zirkel von Politikern und Medien einen Diskurs des Hasses, der Verleumdung, der Stigmatisierung und der Kriminalisierung jedes volksnahen Politikers oder Anhängers des Peronismus."