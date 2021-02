Nach Ankunft in Doha Rummenigge: Bayerns Flug-Chaos vor Club-WM "Slapstick"

Zuvor hatte der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß den Vorfall am Flughafen BER als "Skandal ohne Ende" kritisiert. Es handle sich um eine "Unverschämtheit der Verantwortlichen" und einen "Schildbürgerstreich", wetterte Hoeneß im Bayerischen Rundfunk.

Der deutsche Rekordmeister kam erst am Samstagnachmittag in Doha an. Die Eingewöhnungszeit vor Ort ist für die Bayern durch die massive Abflugverspätung knapp geworden. Für Sonntag ist ein Training angesetzt. Bereits am Montag treffen die Münchner bei der Club-WM als europäischer Champions-League-Sieger im Halbfinale auf Al Ahly SC aus Ägypten. Am Donnerstag kommender Woche wird das Endspiel ausgetragen.

