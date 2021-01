Nach Angriff mit Baseball-Schläger in Steinheim Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Jugendliche wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in Vollzug und wies den 18-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.