Nach Absage an Ampelkoalition SPD-Spitze kritisiert Grün-Schwarz scharf

STUTTGART. Die SPD-Spitze, die eine Ampelkoalition im Südwesten auch wegen der Signalwirkung für die Bundesebene angestrebt hatte, zeigt sich vom Ausgang der Sondierungsgespräche in Stuttgart tief enttäuscht – und macht den Koalitionsparteien schwere Vorwürfe. „Die Entscheidung der Grünen in Baden-Württemberg ist ein Schritt zurück“, sagte die Parteivorsitzende Saskia Esken unserer Zeitung: „Die Grünen verpassen die große Chance für eine progressive Landespolitik. Die Entscheidung ist eine klare Absage an die notwendige Klima- und Sozialpolitik und für die dringend notwendigen Reformen.“