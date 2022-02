Nach 27 Jahren bei den „Fallers“ Ursula Cantieni hört auf

In Stuttgart machte sie Abitur und studierte

Ursula Cantieni wurde 1947 in Zürich geboren. Sie wuchs zunächst in Graubünden auf, ging dann in Stuttgart zur Schule, wo sie auch das Abitur ablegte. Nach einer Schauspielausbildung und dem Studium der Sprecherziehung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart arbeitete sie als Regieassistentin am Theater und hatte Lehraufträge an Hochschulen. 1974 bis 1978 hatte sie eine Professur für Sprechausbildung an der Folkwangschule in Essen. Seit 1978 ist sie als Schauspielerin tätig, zunächst vor allem am Theater, mit festen Engagements an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen und am Stadttheater Konstanz. Ebenso spielte sie auf vielen Bühnen in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Frankreich.