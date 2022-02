Nach 20-jähriger Pause Spatenstich für neues Baugebiet in Affalterbach

Verkauf der Bauplätze erst ab Sommer

Interessenten brauchen allerdings noch nicht in Hektik zu verfallen. Im Frühjahr soll das Bewerbungsverfahren bekannt gegeben werden, im Sommer startet der Verkauf der gemeindeeigenen Plätze, wobei aktuell noch nicht sicher ist, ob alle in diesem Jahr verkauft werden – und auch der Preis ist noch nicht klar. All diese Punkte würden noch vom Gemeinderat festgelegt, so Döttinger. Die Erschließung über eine Ringstraße soll spätestens im Oktober abgeschlossen sein. Der Bauleiter für die Erschließung ist übrigens in der Region kein Unbekannter: Es ist der pensionierte Oberstenfelder Bauamtsleiter Volker Wanner.