mz3athlon am 13. September Mit ABSTAND einzigartig!

Ebenfalls ungewöhnlich: „Die Startgebühr hätte es auch im Falle einer Absage nicht erstattet gegeben! Denn wir arbeiten mit langjährigen Partnern. Wenn wir die jetzt beauftragen, dann werden wir die Verträge auch erfüllen“, so Seiter. Und dass der jetzt genehmigte mz3athlon 2020 doch noch kurzfristig abgesagt wird, das kann bis heute niemand ausschließen. Im schlimmsten Fall müsste man einenTag vorher noch absagen. „Es ist alles unter Vorbehalt. Es ist einfach ein schmaler Grat, wenn man in diesen Tagen ein Sporteventveranstaltet“, sagt Seiter und gibt offen zu: „Ich weiß auch nicht, was in dieser Lage richtig und falsch ist.“ Doch eines ist für ihn ganz klar: „Wenn es dabei bleibt und wir am 13. September starten können, dann legen wir vieles in die Hände und in die Verantwortung der Teilnehmer. Die bestimmen letztlich, ob es funktioniert.“ Denn man wolle auch nicht während der Veranstaltung andauernd ansagen, was die Teilnehmer denn bitte zu tun und zu lassen haben. Das würde die Stimmung, die ohne Zuschauer sowieso nicht so sein werde wie gewohnt, endgültig hinunterziehen.