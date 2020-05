MZ-Talk mit Stimmen zu Corona „Als ob im Staudamm der Druck steigt“

Ulrich Hammerle, Vorsitzender des TSG Steinheim, komme die Situation surreal vor, gerade was die Spaltung der Gesellschaft angehe. „Das kann ich nicht verstehen. Und ich frage mich, ob die Menschen, die jetzt auf das Grundgesetz pochen, dieses überhaupt kennen und ob sie die Bilder aus anderen Ländern gesehen haben.“ Er habe in den zehn Wochen nicht den Eindruck gehabt, eingesperrt zu sein. „Die Menschen in Spanien und Frankreich sind seit zwei Monaten in ihren Wohnungen und brauchen zum Einkaufen einen Passierschein“, verdeutlicht er. Er sehe die Situation als Staudamm, in dem sich der Druck langsam aufbaut, und den man nun langsam anbohrt. „Ich hoffe, das Ablassen funktioniert.“ Für die Zukunft wünscht er sich, dass die Politik ihre Souveränität wahrt, die sie zu Krisenbeginn gehabt habe. „Es allen recht zu machen, funktioniert nicht. In unserer Situation zweimal nicht.“ Für die Vereine hofft er auf eine habhafte Perspektive – gerade, was das zweite Halbjahr angeht. „Das erste habe ich gedanklich schon abgehakt.“