MZ-Talk 3: Was passiert mit der Veranstaltung? Hoffnung für diesjährigen Bottwartal-Marathon lebt

Ein Hauptaugenmerk liegt auf dem Startbereich, in dem sich sonst oft Hunderte Läufer tummeln. Dieses Feld müsste entzerrt werden – und „abgekupfert“ hat sich das Orgateam hierfür etwas vom Skisport: Die Läufer könnten alle drei Sekunden abwechselnd aus zwei Startkanälen auf die Strecke gehen. Die Läufer mit der schnellsten Anmeldezeit vorneweg – wodurch das Feld im Rennenverlauf noch weiter auseinander geht. Notwendig wird auch eine Änderung beim Halbmarathon sein. Bislang verkehrten meist voll besetzte Busse zum Start in Gronau. Diesmal wird die Aufforderung sein, sich mit dem Privatauto dorthin fahren zu lassen. Busse verkehren dennoch. „Und zwar in erhöhter Zahl“, so Petermann. Abstriche gäbe es auch bei der Siegerehrung, die im kleinsten Kreis stattfände. Altersklassen-Sieger bekämen ihren Preis zugesandt. „Und die Medaillen würden wir in einer Art Garderobe aufhängen, wo sie sich jeder Finisher selbst eine nehmen kann.“ Für die Teilnehmer im Start- und Zielbereich sowie die Zuschauer könnten Masken verteilt werden. „Im Oktober gibt es da sicherlich eine Überproduktion, sodass wir hoffentlich alle damit ausstatten können.“