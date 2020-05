MZ-Talk 3: Thema Tourismus Für Tagestouristen „optimal aufgestellt“

Marbach - Außerordentlich hart von der Pandemie ist der Tourismus getroffen. „Er ist an erster Front“, verdeutlicht Anja Behnle, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal, im MZ-Talk. Für viele Betriebe in der Branche sei die Situation eine existenzielle Bedrohung. Die von der Politik getroffenen Maßnahmen seien aber richtig. „Ich verlasse mich da auf die Virologen. Ich denke, man muss die Lockerungen lokal beurteilen. Hier gibt es einfach höhere Corona-Zahlen als im Norden.“ Es sei deshalb Vorsicht geboten, auch was das Öffnen von Bädern angehe. Beispiele am Wochenende hätten gezeigt, was passiert, wenn man sich nicht an Regeln halte.