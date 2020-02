MZ-Redakteurin Sabine Armbruster urlaubt auf Sylt „Der Strand ist fast verschwunden“

Montag: Der Orkan hat inzwischen nachgelassen und ist auf Sturmstärke zurückgegangen. Ab und zu kommen aber noch so starke Böen, dass man vor lauter Gegenwind kaum vom Fleck kommt und bei Seitenwind Mühe hat, nicht umgeweht zu werden. Der Wind heult durch die Häuserschluchten. Ein paar wenige, die gestern noch am Strand waren, hatten starke Schräglage. An Sturmschäden ist hier in Westerland aber wenig zu sehen. Umgekippte Fahrräder, geöffnete Mülleimerdeckel, umgekippte Baustellenschilder, und die festen Straßenschilder wackeln. Baustellengerüste sind stehen geblieben, und auch die Bäume stehen noch.