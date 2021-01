MZ-Jubiläumsserie Bei null angefangen und viel aufgebaut

Aber haben sie die erste Etappe dorthin gemeistert? Natürlich! Vor einigen Wochen habe ich mit den beiden telefoniert. Hasan Awata erreiche ich zuerst. Er hat sich nicht verändert, ist aufgeweckt und unerschrocken, braucht nicht lange, um ins Erzählen zu kommen. Der 22-Jährige studiert mittlerweile im dritten Semester Maschinenbau in Karlsruhe. „Das ist anstrengend, aber gut“, sagt er. Den Kontakt in den Raum Marbach hat er nicht verloren, schaut öfter bei seiner Gastfamilie in Murr vorbei.

Für ihn steht mittlerweile so gut wie fest, dass er in Deutschland bleiben wird. „Das ist gefühlt schon meine Heimat, mehr als es Syrien ist. Ich fühle mich hier freier“, erklärt er. Allerdings merke er auch, dass ihm manche unterschwellig zu erkennen geben: Du gehörst eigentlich nicht hierher. Hasan Awata kann damit aber umgehen. Mit am wichtigsten ist für ihn ohnehin, dass in Deutschland im Gegensatz zu seiner alten Heimat Frieden herrscht. „Ohne Frieden geht es gar nicht, dann gibt es keine Schule, keine Arbeit. Das ist kein Leben mehr. In Syrien bestand das Leben nur noch aus Warten. Man hat nur gehofft, dass der Krieg endet. Aber das war nicht der Fall. Das Leben wurde gewissermaßen angehalten“, erklärt der junge Mann.

Studium der Mechatronik

„Frieden ist etwas sehr Wertvolles“, betont auch Koorosh Ahmadi, den ich in Ludwigsburg erreiche, von wo aus er gerade coronabedingt online Mechatronik studiert. Ohne die Pandemie würde er dieses Fachgebiet jetzt in Esslingen büffeln. Im Iran, seinem Herkunftsland, herrsche zwar kein Krieg. Doch seinen Glauben könne man dort nicht nach eigenem Gusto praktizieren, sagt er. Insofern blicke er auf die Freiheiten einer Gesellschaft, in der es keine Verfolgungen gibt, anders als die Einheimischen. „Man kann über alles sprechen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Für Deutsche ist es selbstverständlich, das zu tun, was sie tun möchten. Aber mit einem anderen Hintergrund sieht man den Unterschied, sieht, was es bedeutet, in Freiheit zu leben“, sagt der 22-Jährige.

Für ihn ist auch deshalb ohne Wenn und Aber klar, dass er in Deutschland bleiben möchte. Koorosh Ahmadi möchte so bald wie möglich die Staatsbürgerschaft annehmen. „Ich sehe meine Zukunft hier. Das Land hat mir etwas gegeben. Das will ich zurückgeben“, erklärt er. Nach all dem, was er durchgemacht hat, möchte er auch nicht irgendwo anders ein zweites Mal bei null anfangen.

Gleichwohl kommt er manchmal ins Grübeln, fragt sich, wann man eigentlich vollends integriert ist und ob das überhaupt geht. Dazu fällt dem nachdenklichen und doch humorvollen Studenten eine Episode ein: Er wurde von einem jungen Mann auf der Straße nach dem Weg gefragt. Das geschah auf Englisch, wohl, weil er automatisch in der Kategorie Ausländer verortet worden sei, der kein Deutsch verstehe. Koorosh Ahmadi nimmt das jedoch gelassen hin. Mir gibt es allerdings viel zu denken, und ich merke, dass ich auch aus diesem Gespräch und dem mit Hasan Awata wieder viel gelernt habe. Wie unsinnig viele Vorurteile sind, wie wichtig es ist, das Leben bei uns und die Meinungsfreiheit zu schätzen und vor allem: Dass Frieden ein Gut ist, für das man jeden Tag dankbar sein sollte.