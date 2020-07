Mysteriöse Sichtung am Nachthimmel UFO über Beinstein

Zu einem Ereignis der etwas anderen Art kam es am Dienstagabend im Bereich Waiblingen. Mehrere Anrufe gingen beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei ein. Der Gegenstand der Aufregung? Ein UFO - also ein unbekanntes Flugobjekt. Das war gegen 22 Uhr am Nachthimmel zu sehen. Bunte Umlaufleuchten ließen die Konturen des Objektes erkennbar werden. Auch Beamte im Gebäude der Polizei Waiblingen konnten ein solches Flugobjekt Richtung Beinstein ausmachen.