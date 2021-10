Mutmaßliche Entführung in Dillingen Sekte gibt per E-Mail Hinweis zu verschwundener Elfjähriger

Die Zwölf Stämme sind eine sektenähnliche urchristliche Gemeinschaft. Zur Gruppe gehörende Kinder unterrichten sie selbst, in Bayern durften sie dies bis 2013 mit Erlaubnis des Schulministeriums. Nach Vorwürfen der Misshandlung der Kinder etwa durch Prügelstrafen wurden 2013 in einer großangelegten Polizeiaktion 40 Kinder und Jugendliche vom Gelände der Zwölf Stämme geholt und in die Obhut des Jugendamts übergeben, darunter auch das nun vermisste Mädchen. Ihren Sitz in Bayern gaben die Zwölf Stämme inzwischen auf, sie sind nun in Tschechien beheimatet.