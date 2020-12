Mutiertes Coronavirus Deutsche in Großbritannien müssen ausharren

Die Bundesregierung hatte zum Wochenbeginn bereits Passagierflüge aus Großbritannien Richtung Deutschland untersagt. Nun kamen weitere Regelungen hinzu, zudem wurde der Beförderungsstopp auch auf Reisende aus Südafrika ausgedehnt. Wer seit Dienstag nach Deutschland einreist und sich in den zehn Tagen zuvor in einem der beiden Länder aufhielt, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Für Reisende aus Deutschland in Richtung Großbritannien oder Südafrika gelten alle genannten Einschränkungen nicht. Neben Deutschland hatten in den vergangenen Tagen auch zahlreiche andere Staaten den Verkehr aus dem Vereinigten Königreich aus Gründen des Infektionsschutzes drastisch eingeschränkt. Ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene gibt es bisher nicht, obwohl Gespräche dazu laufen. Die Brüsseler Kommission appellierte am Dienstag an die Mitgliedstaaten, auf pauschale Transportverbote zu verzichten. Wichtige Reisen müssten möglich und Lieferketten erhalten bleiben.