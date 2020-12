Mutation des Coronavirus Neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt

Südafrika ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Afrika. Die touristisch beliebte Westkap-Provinz im Süden des Landes ist besonders vom Virus getroffen: Auf sie entfallen etwa ein Drittel aller neuen Coronavirus-Infektionen in Südafrika. In Westkap liegen die Stadt Cape Town sowie zahlreiche Weingute. Der Gesundheitsminister betonte in der vergangenen Woche, Urlauber sollten besonders auf den häufig überfüllten Stränden Acht geben.