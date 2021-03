Mutante B.1.1.7 Virologe Drosten: Anteil ansteckenderer Variante wächst

In Erdmannhausen werden Senioren zum Kreisimpfzentrum gebracht

Der Bürgermeister als Chauffeur

Für Senioren ist es immer noch schwierig, an einen Termin für die Corona-Impfung zu kommen. Doch auch der Weg zum Kreisimpfzentrum in Ludwigsburg stellt für viele ein Problem dar. In Erdmannhausen bekommen ältere Menschen dabei Unterstützung.