Musterverfahren Mercedes-Anwälte bleiben hart

Eine im Juni verkündete sehr verbraucherfreundliche juristische Einschätzung des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs hat gleich zum Auftakt des Musterprozesses gegen Mercedes-Benz vor dem Oberlandesgericht Stuttgart einigen Wirbel verursacht. Generalanwalt Athanasios Rantos war in seinen Schlussanträgen in einem Verfahren gegen Mercedes-Benz vor dem Europäischen Gerichtshof zu dem Ergebnis gekommen, dass Mercedes-Fahrer Anspruch auf Schadenersatz haben, wenn in ihrem Auto eine unzulässige Abschalteinrichtung eingebaut ist und die Abgasreinigung damit nur in einem begrenzten Temperaturbereich richtig funktioniert.