Musk: «Mars, wir kommen» SpaceX-Rakete bei Testlandung explodiert

In einem Video des Tests sind zuerst grünliche Flammen an der Rakete zu sehen, bei der Landung explodiert das Raumschiff dann mit einem gewaltigen Knall und geht in einem gigantischen Feuerball auf. "Mars, wir kommen", twitterte Musk nach dem Test am Mittwoch, obwohl nur Trümmer des Prototyps übriggeblieben waren.