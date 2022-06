Musikwettbewerb Wohin mit dem ESC? Die Schotten bringen sich ins Spiel

Sie könne sich einen perfekten Veranstaltungsort am Ufer des Flusses Clyde vorstellen, schrieb Sturgeon am Freitag auf Twitter. Damit spielte sie offenbar auf die schottische Großstadt Glasgow an. Kurz darauf schob sie aber sicherheitshalber hinterher: "In der Tat könnte es mehrere mögliche Veranstaltungsorte in Schottland geben - lassen Sie uns darüber diskutieren!"