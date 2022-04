Musikverein Marbach lädt zum Frühlingsfest Die Freude überwiegt trotz Wermutstropfen

Was es für ein Fest bedeutet, wenn das Wetter mitspielt, zeigte sich am Wochenende: Die Stadtkapelle-Musikverein Marbach konnte sich zum Start des traditionellen Frühlingsfestes über trockenes, ja sogar sonniges Wetter freuen. Und das „Frühlingsfest light“ selbst erfreute nicht nur die Besucher, die es sich in diesem Jahr nicht im Festzelt, sondern rund um das Musikerheim herum schmecken lassen konnten; auch die Mitglieder ließen sich die Freude darüber anmerken, dass nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder etwas stattfinden konnte, das sich wirklich wie ein Fest anfühlt. Motiviert wurden Würste am Grill gebrutzelt und Getränke ausgeschenkt. Die Jugendorchester und die Stadtkapelle für musikalisch-spritzige Unterhaltung.