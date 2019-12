Musikverein Kirchberg beschließt das Jahr Musikalischer Zauber

In einer schönen Geste wurden auch all der stillen Helfer im Hintergrund gedacht, ohne deren fleißige Mitarbeit kein Fest oder Konzert stattfinden könnte. „Unter dem Doppeladler“ stand dann die Musik nach der Pause. Heute noch ein Marsch des österreichischen Militärs, kündigte Pauleit „eine popige, fast jazzige Variante“ an. Schrill und schräg wie New York, doch eben genauso liebenswert forderte „Der falsche Notenständer“ schließlich den Musikern alles ab. An vielen Stellen blitzte hier ganz deutlich der versteckte Humor Leonhard Bernsteins durch.