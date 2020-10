Musikverein bespielt Affalterbach Kapelle bläst Corona den Marsch

Die Worte kommen der Affalterbacherin direkt aus dem Herzen. Denn „unser Dorfleben vermissen wir schon sehr“, konkretisiert sie. Junghans ist, wie andere auch, zur ersten Station am Kelterplatz gekommen, wo die Vereinsmitglieder Kuchen und Neuen Wein gegen eine Spende abgeben. Weil in diesem Corona-Ausnahmejahr nichts so ist, wie sonst und der Musikverein Affalterbach die traditionelle Kirbe nicht wie gewohnt innerhalb eines Gebäudes veranstalten kann, hat sich der Verein etwas Originelles einfallen lassen, das die Einhaltung der Coronaregeln dennoch gewährleistet: den Kirbe-Marsch quer durch das ganze Dorf. Und der bringt Musiker und Affalterbacher coronakonform zusammen und lässt auch den kulinarischen Genuss nicht zu kurz kommen.