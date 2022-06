Musikschule Marbach-Bottwartal Die Blockflöte ist nicht mehr der Einstieg

Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, dass der damalige Bürgermeister von Steinheim, Alfred Ulrich, die „Musikschule Steinheim“ gründete. 1976 beteiligte sich die Stadt Marbach am Trägerverein, der Name wurde in „Jugendmusikschule Marbach-Bottwartal“ umgeändert. Noch einmal 20 Jahre später wurde aus der Jugendmusikschule die „Musikschule Marbach-Bottwartal“, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert.