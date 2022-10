Musikschule Marbach-Bottwartal Dem Publikum die Flötentöne nahegebracht

Mystische Stimmung

Noch zur Wiener Klassik kann man die folgende Partita in C des österreichisch-tschechischen Komponisten Franz Krommer zählen, ein liebliches, flottes Stück mit starken Partien der Alt- und Sopranflöten. Ungewöhnlich der „Raindance“, 2012 von der Lüneburger Komponistin Nicola Termöhlen geschrieben, den Regentänzen indigener Völker nachempfunden. Die großen Flöten erzeugten zunächst eine dräuende, mystische Stimmung; Tenöre, Alt und Sopran brachten dann Bewegung hinein bis hin zum einsetzenden Regen. Sehr interessant auch die „Journey to Jinja“ des deutschen Komponisten Sören Sieg, der 2016 sein Erlebnis einer Fahrt in Uganda vertont hat. Die Künstlerinnen gaben mit all ihren Instrumenten das lebhafte Treiben auf den Straßen wieder, die Vielfalt der afrikanischen Natur wie auch die eigenartigen Rhythmen der Musik; ein Sopranino, die zweitkleinste Flöte überhaupt, erinnerte an Vogelrufe in der Savanne. Sally Turner, Melanie Bogisch, Bettina Haugg-Scheu und Lucia Dimmeler bereicherten mit ihren Instrumenten als Solistinnen den afrikanischen Klangteppich.