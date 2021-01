Musikpreise Verleihung der Grammys verschoben

Chancenverwertung in der Bundesliga

So kaltschnäuzig ist der VfB Stuttgart vor dem Tor

Der VfB Stuttgart gefällt in dieser Saison bisher durch seine offensive Spielweise. Mit 26 erzielten Toren liegt der Aufsteiger in dieser Kategorie auf Rang fünf in der Bundesliga. Doch bei der Chancenverwertung ist noch Luft nach oben. Ein Überblick.